Купили підроблений сертифікат, а тепер хочете щепитись: що робити, пояснює адвокат

З кожним днем кількість не те що захворілих, а й померлих від коронавірусу в Україні, на жаль, збільшується. Як наслідок, чимало співвітчизників масово побігли вакцинуватись, хоч сьогодні це ще той квест, адже доведеться вистояти неабияку чергу, інші — вирішили піти легшим шляхом та купити такий потрібний документ. Щоправда, вже є й такі, хто раніше придбав підроблений сертифікат з внесенням даних у застосунок «Дія», а згодом передумав і нині не знає, як все ж вакцинуватись. Кандидат юридичних наук, експерт з кримінального права Григорій Усатий пояснив «ФАКТАМ», як правильно поводитись тим, хто купив підроблений сертифікат, а тепер хоче щепитися.

«Відповідальність за такі дії є, і вона сьогодні реальна!»

— Григорію Олександровичу, сьогодні достатньо поширеним явищем є виготовлення, підробка та використання підроблених ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів. Наскільки серйозне покарання передбачено за такі дії?

— Держава має боротись з таким масовим негативним явищем. Яскравим реагуванням на всі ці події стало ухвалення ВРУ за основу проєкту закону про внесення змін до кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів, які стосуються проведення профілактичних щеплень. Так званий законопроєкт 6084.

Щоправда, як у кожній ситуації, є дві сторони медалі. Йдеться про ситуацію, коли люди купують підроблені COVID-сертифікати чи ПЛР-тести. Звісно, вони бояться відповідальності за такі дії. Скажу, що їх побоювання небезпідставні. Сьогодні як органи Нацполіції, так і Офіс генерального прокурора заявили, що виступатимуть єдиним фронтом у боротьбі з таким негативним явищем. Вони вже мають законодавчі підстави для боротьби.

Адже для громадян, які скористались послугами шахраїв, існує цілком реальна перспектива понести кримінальну відповідальність. Вона прописана у ст. 358 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів, бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток та штампів.

— Уточніть, будь ласка, що саме загрожує покупцям підробок?

— Відповідальність для звичайного користувача такими послугами прописана в частині 4 ст. 358 Кримінального кодексу, де прямо говориться про використання свідомо підробленого документа. Думаю, щодо того, що ковід-сертифікат — це документ, питань ні в кого не виникає. У кримінальному праві під офіційним документом слід розуміти таке: документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, що спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, наразі передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт строком до 6 місяців чи обмеження волі до 2-х років.

— Про що саме йдеться, коли говорять про використання свідомо підробленого документа?

— Згідно з кримінально-правовим підходом, коли йдеться про використання свідомо підробленого документа, мається на увазі пред'явлення або подання документа.

Перший момент — пред'явлення документа. Тобто коли суб'єкт, видаючи підробку за справжній документ, знайомить з його змістом інших осіб. При цьому сам підроблений документ залишається у володінні винного. Приміром, коли підроблений документ пред'являється органам влади й в разі невикриття підробки він може використовуватися знову і знову.

Другий — подання документа. Передбачається, що певне коло осіб ознайомлюється зі змістом підробленого документа. Проте підробка не залишається у винного, а передається уповноваженим особам для посвідчення тих чи інших фактів. Приміром, людина виїжджає, за кордон і віддає цей документ як підтвердження того, що вона не хвора.

Відповідальність за такі дії є, і вона сьогодні реальна! Нацполіція заявила, що відкрито понад 800 кримінальних проваджень. За словами генпрокурора, 95 проваджень вже направлено до суду й близько 300 осіб по цій категорії справ проходять як обвинувачені. Це лише верхівка айсбергу. Надалі ця тенденція лише посилюватиметься. Відповідно, громадяни, які користуються підробленими сертифікатами, почали нервувати, адже розуміють, що відповідальність є. Ба більше, загроза захворіти на ковід нікуди не поділась.

— Що ж робити цим людям, які все ж порушили закон, але згодом покаялись? Адже вони вже внесені в базу даних як такі, що вже щепилися.

— За великим рахунком такі люди, використовуючи різні схеми, намагаються вирішити свої особисті питання, зокрема виїхати за кордон. Або з інших особистих міркувань наражають на ризики навколишніх. Ковід — проблема всього суспільства. Ще в липні РНБО підіймала цю проблему, як таку, що загрожує нацбезпеці.

Вважаю, для того, аби правопорушники могли реально щепитись, правовою підставою для цього має бути повідомлення про факт вчинення такого кримінального порушення. Адже їм в будь-якому випадку доведеться повідомляти про це правоохоронців. Щоб ті відповідно реагували. Інакше ніхто їм не дасть дозволу на щеплення, бо вони вже внесені до бази як такі, що вже його мають.

«Державі варто було б передбачити в тому ж КК варіант компромісної поведінки для тих, хто вирішив виправитись»

— Яким чином це може відбуватися?

— Гіпотетично можу передбачити такий варіант розвитку подій: людина приходить до правоохоронних органів, робить зізнання, подає заяву про вчинення кримінального правопорушення. По суті, вона зізнається в тому, що порушила закон.

Закон передбачає кримінальну відповідальність. Проте й тут не все так однозначно. Наразі це кримінальне правопорушення законодавець відносить не до тяжких злочинів, а до кримінальних проступків. Згідно з частиною 2 ст. 12 Кримінального кодексу, це діяння чи бездіяльність, за вчинення яких передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше 3 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Це стосується нашої ситуації.

Думаю, так: отримавши підроблені сертифікати громадяни, які їх ще не використовували, можуть повідомити про це правоохоронні органи та навіть не понести кримінальну відповідальність. Тому що у Кримінальному кодексі зазначається: підготовка до кримінального проступку не тягне за собою кримінальної відповідальності. Тобто, коли людина має підроблений документ, але не використовувала його (не подавала, не пред'являла), до кримінальної відповідальності її не притягатимуть. Штраф, звісно, доведеться сплатити.

— А якщо людина вже використала підроблений документ?

— В такому разі вона вже вчинила кримінальний проступок. Це все інша ситуація. Тут треба поставити запитання: чи повідомила вона про це правоохоронців, чи ті самі виявили правопорушення? Закон дає їй шанс не бути притягненою до реальної кримінальної відповідальності. Тобто людина може проходити в межах угоди в кримінальному провадженні.

— Якою може бути ця угода?

— Укладається угода між прокурором та цією людиною, яка набуде статусу підозрюваного чи обвинуваченого, про визнання винуватості. Якщо людина укладе угоду про визнання вини й сприятиме органам досудового розслідування (погоджуватиметься з тим, як кваліфікуються ці дії, допомагатиме слідству встановити об'єктивну істину тощо), тоді вона може претендувати на укладання угоди про визнання винуватості.

— Що це дає?

— По суті, йдеться про компроміс з державою. Це дає людині можливість, що суд призначить їй покарання й одразу звільнить від нього. Як наслідок, людину вважатимуть такою, що немає судимості.

За таких варіантів поведінки згодом людина зможе безперешкодно щепитися.

Звісно, в межах угоди може бути призначений штраф. Ми маємо розуміти: кримінальна відповідальність за такі дії згодом лише посилюватиметься. Про це свідчить нещодавно ухвалений за основу законопроєкт.

Треба сказати, що державі не варто винаходити «оригінальні» способи впливу на цю ситуацію, найпростіше — це посилити кримінальну відповідальність. Звісно, можна так зробити. На мою думку, державі варто було б передбачити в тому ж КК варіант компромісної поведінки для тих, хто вирішив виправитись та повідомили про такі факти. І в межах цієї статті можна прописати таке: особа у випадку звернення до правоохоронних органів та повідомлення про факти підробки документів і сприяння органам досудового розслідування, звільняється від кримінальної відповідальності. Тоді б для людей це стало б позитивним сигналом.

Фото ua.depositphotos.com

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