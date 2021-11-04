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День Якова Гужника: що не можна робити 5 листопада

6:55 5 листопада 2021
Святий Яків

П'ятниця, 5 листопада, у церковному календарі вказана як День Якова чи Яків Гужник. Цей день названий за церковним вшануванням апостола Якова, брата Господнього за тілом.

У народному календарі це день чоловічої роботи, в який забороняється:

  • давати гроші в борг — вони не принесуть щастя позичальнику, і їх можуть не повернути;
  • займатися чужими справами — краще присвятити час собі та вирішувати свої проблеми;
  • з'ясовувати стосунки чи звертатися за допомогою — є ризик спровокувати конфлікт;
  • ручатися за тих, у кому не впевнені — можна потрапити в неприємності та заплямувати репутацію.

Чоловіки цього дня мають активно трудитися та відремонтувати все, що зламано.

Раніше повідомлялося, що не можна робити у День Казанської ікони Божої матері.

Фото: Православний церковний календар

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