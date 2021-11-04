У Києві перейменували більше десятка вулиць: чи потрібно змінювати «реєстрацію» в паспорті

У Києві перейменовано 12 вулиць та провулків, придумано назву для досі безіменного проїзду, а також з'явилися дві нові площі та сквер на честь Героя України Василя Сліпака. Про це повідомила КМДА.

У центрі міста з'явився давно обіцяний сквер ім. Василя Сліпака. Ім'я відомого оперного співака, який вирушив добровольцем на Донбас і загинув там у 2016 році від кулі ворожого снайпера, присвоєно скверу біля Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік на Подолі.

Безіменна площа на місці знесеного у 2009 році пам'ятника Власу Чубарю отримала назву площа Відрадна (назва обрана, оскільки поряд розташований Відрадний проспект).

Відкрита територія біля метро «Кловська» називатиметься Кловською площею. Проїзд від вулиці Професора Підвисоцького до ЖК «Новопечерські Липки» названо на честь історика та письменника Миколи Костомарова.

Крім того, перейменовано:

вул. Миколи Кузнєцова (розвідника, співробітника ВЧК-ОДПУ-НКВС) на вулицю Олеся Бабія (українського письменника, поета та літературознавця);

(українського письменника, поета та літературознавця); вул. Трохима Костюка (партдіяча ВКП (б)) на вулицю Професора Ейхельмана (видатного вченого, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);

(видатного вченого, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця); вул. Олексія Павленка (партдіяча КПРС) на вулицю Христини Сушко (військового медика, поручника Армії УНР);

(військового медика, поручника Армії УНР); провулку Павленка повернуто історичну назву Мовчуновський;

вул. Народного Ополчення на вулицю Святослава Хороброго (Великого князя Київського);

(Великого князя Київського); вул. Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (генерала-хорунжого армії УНР);

(генерала-хорунжого армії УНР); вул. Петра Заломова (партдіяча ВКП (б)) на вулицю Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук);

(видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук); вул. Московську у селищі Жуляни на вулицю Григорія Гуляницького (одного з головних дипломатів Гетьманщини, соратника гетьмана Івана Виговського);

(одного з головних дипломатів Гетьманщини, соратника гетьмана Івана Виговського); вул. Малоземельну на вул. Алімпія Галика (видатного київського живописця та гравера XVIII століття, керівника Лаврської іконописної майстерні);

(видатного київського живописця та гравера XVIII століття, керівника Лаврської іконописної майстерні); вул. Цулукідзе (соратника Сталіна) на вулиці Наталі Забіли (письменниці та поетеси);

(письменниці та поетеси); провулок Невський перейменовано на провулок Нивський (оскільки знаходиться біля станції метро «Нивки»);

(оскільки знаходиться біля станції метро «Нивки»); вул. Курнатовського (марксиста, члена РСДРП) на вул. Остафія Дашкевича (першого козацького гетьмана, ідеолога реєстрового козацтва).

Київська міськдержадміністрація нагадує, що перейменування вулиць не вимагає від мешканців внесення змін до документів на житло, автомобілі та інше майно. Змінювати адресу в паспорті також не потрібно. Назву вулиці реєстрації змінять автоматично при обміні паспорта, вклеюванні нової фотографії, зміні прізвища.

Якщо здійснюється продаж/дарування/спадкування майна (наприклад, квартири), то довідку про нову назву вулиці можна отримати в Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Нагадаємо, раніше у Києві підтримали перейменування вулиць у Деснянському та Дарницькому районах.

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