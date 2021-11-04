У Слов'янську посилили карантин з 4 листопада: деталі

У Слов'янську Донецької області (регіон входить до «червоної» карантинної зони через поширення коронавірусу) з четверга, 4 листопада, ввели нові обмеження.

Як повідомляють у міськраді, з цього дня навчання в закладах позашкільної освіти у дитячо-юнацьких спортивних школах має відбуватися лише у дистанційній формі. Виняток — тренування на відкритому повітрі, якщо тренер має сертифікат про вакцинацію.

Також забороняється проведення масових спортивних заходів до особливого розпорядження. У фізкультурно-оздоровчому комплексі Слов'янська заборонено приймати відвідувачів, окрім членів національних збірних команд України та їхніх тренерів.

Нагадаємо, що Енергодар у Запорізькій області став першим містом, в якому місцева влада обмежила рух громадського транспорту до виходу регіону із «червоної» зони.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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