У Раді з'явиться новий депутат: що відомо

У Раді з'явиться новий парламентар від «Слуги народу». Після того, як депутат Ірина Верещук перейшла на роботу до Кабміну і стала міністром реінтеграції, до парламенту на її місце прийде наступний номер у списку «слуг» Сергій Кострійчук. Про це повідомили у прес-службі політсили.

Сергію Кострійчуку 36 років, він мешкає у селищі Теплик Вінницької області. Майбутній депутат отримав два дипломи — економіста в Університеті фіскальної служби та юриста в Національному авіаційному університеті. У кандидатській анкеті на виборах Кострійчук вказав себе безробітним.

У «Слузі народу» кажуть, що майбутній парламентарій займався партійним будівництвом: координував роботу штабів на виборах, займався організаційно-масовою роботою в політсилі. У Раді нинішнього скликання Кострійчук був помічником депутата Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, склад Кабміну за 3−4 листопада оновився. Звільнено міністра оборони Андрія Тарана, міністра економіки Олексія Любченка, голову Мінприроди Романа Абрамовського. Олексій Резніков перейшов із Мінреінтеграції до Міноборони.

Фото 33kanal.com

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