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Україна

Коронавірус в Україні: Рада виділила 800 мільйонів на кисневі станції у лікарнях

12:46 4 листопада 2021
Балон із киснем

Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає виділення 800 млн грн на забезпечення лікарень кисневими станціями, гостра нестача яких відчувається у різних містах. Документ подано на підпис до спікера ВР Руслана Стефанчука. Про це повідомляється в Telegram-каналі українського парламенту.

Документ вносить зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» — збільшує витрати на закупівлю, проектування, встановлення кисневих станцій.

Створюються нові бюджетні програми «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я» та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій».

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці зайнята більшість «кисневих» ліжок.

Фото: pixabay.com

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