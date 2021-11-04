Нардеп Лерос показав середній палець Зеленському: у «Слузі народу» обурюються

У Верховній Раді під час розгляду питання про призначення міністром оборони України екс-віце-прем'єра Олексія Резнікова колишній «слуга» Гео Лерос, який виступив з трибуни, вкотре розлютив своїх колишніх колег по фракції.

Так, речниця «Слуги Народу» Юлія Палійчук у соцмережах повідомила, що президентська фракція звертається до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою «дати оцінку та винести рішення щодо поведінки народного депутата Гео Лероса». «Слуги» обурилися через те, що Лерос «вдався до публічних образ та непристойних жестів на адресу президента України».

Ось відео, яке Лерос виклав на своїй сторінці у соцмережах.

А фотокореспондент Ян Доброносов виклав у мережу відео виступу Гео Лероса з трибуни, під час якого він показав середній палець президенту Володимиру Зеленському та голові ОП Андрію Єрмаку, звинувативши найвище керівництво країни у зраді. Воно зняте з іншого ракурсу.

Він також показав, як під час виступу Зеленського у Раді народні депутати у залі тримали гасла з нагадуванням про президентські офшори.

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Фото Гео Лероса із соціальних мереж.

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