26.17 / 26.35 30.18 / 30.49
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Нардеп Лерос показав середній палець Зеленському: у «Слузі народу» обурюються

12:13 4 листопада 2021
Гео Лерос

У Верховній Раді під час розгляду питання про призначення міністром оборони України екс-віце-прем'єра Олексія Резнікова колишній «слуга» Гео Лерос, який виступив з трибуни, вкотре розлютив своїх колишніх колег по фракції.

Так, речниця «Слуги Народу» Юлія Палійчук у соцмережах повідомила, що президентська фракція звертається до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою «дати оцінку та винести рішення щодо поведінки народного депутата Гео Лероса». «Слуги» обурилися через те, що Лерос «вдався до публічних образ та непристойних жестів на адресу президента України».

Ось відео, яке Лерос виклав на своїй сторінці у соцмережах.

А фотокореспондент Ян Доброносов виклав у мережу відео виступу Гео Лероса з трибуни, під час якого він показав середній палець президенту Володимиру Зеленському та голові ОП Андрію Єрмаку, звинувативши найвище керівництво країни у зраді. Воно зняте з іншого ракурсу.

Він також показав, як під час виступу Зеленського у Раді народні депутати у залі тримали гасла з нагадуванням про президентські офшори.

Ексклюзивний матеріал «Зеленський та коханка Путіна: розкрито імена власників офшорних компаній по всьому світу» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Гео Лероса із соціальних мереж.

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

заливако богдан

«Вибору немає»: «Холостяк» Заливако розповів про реальне життя з Богдан

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.