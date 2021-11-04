Резніков призначений міністром оборони

Колишній віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, чию відставку напередодні підтримала Верховна Рада, призначений міністром оборони України.

Як повідомляють в інформаційному управлінні апарату парламенту, за його призначення проголосували 273 народні депутати України. Напередодні його кандидатуру до Ради вніс президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що після масової відставки міністрів «слуги народу» запропонували Раді призначити на вакантні посади своїх кандидатів: Юлію Свириденко — на посаду першого віце-прем'єра — міністра економіки; Павла Рябікіна — на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Ірину Верещук — на посаду віце-прем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Фото ВР.

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