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Україна

Перекидання військ Росії до кордонів України: у ДПСУ повідомили про поточну ситуацію

10:25 4 листопада 2021
Прикордонники

Невдовзі після того, як американське видання The Washington Post опублікувало інформацію про перекидання російських військ до кордону з Україною, у Держприкордонслужбі прокоментували поточну ситуацію.

У коментарі «РБК-Україна» речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що у безпосередній близькості від кордону прикордонники не спостерігають руху техніки чи живої сили супротивника.

Тим часом у ГУР Міноборони України днями повідомили, що на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих Росією територіях зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

До його складу входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Також поблизу нашого кордону базуються окремі з'єднання та частини 4-ї та 6-ї армій ВПС та ППО. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнуто та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

«Протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордону України командуванням ЗС РФ було проведено серію широкомасштабних командно-штабних навчань. До них залучалися війська (сили) Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41 армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ ЗС РФ. Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки, частини та підрозділи 41-ї армії залишилися у європейській частині Росії, зокрема, в районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною» , — зазначили в ГУР і додали: «Росія періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримки напруги у регіоні та політичного тиску на сусідні держави».

Раніше в ГУР МО повідомляли, що командування ЗС РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Фото зі сторінки ДПСУ у соціальних мережах.

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