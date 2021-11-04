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Україна

Україна, Канада та ще понад 40 країн вирішили відмовитися від використання вугілля

9:58 4 листопада 2021
Вугілля

На конференції ООН зі зміни клімату COP26, що проходила у Глазго, Україна, яка раніше погодилася до 2030 року зупинити вирубку лісів, зобов'язалася поступово відмовитися від використання вугілля та перейти на екологічніші джерела електроенергії.

Як повідомляє The Guardianе, серед понад 40 таких країн — Канада, Польща, Україна та В'єтнам. Зазначається, що основні країни, які використовують вугілля, поступово відмовляться від нього — більші економіки зроблять це у 2030-х роках, а дрібніші — у 2040-х роках.

Водночас повідомляється, що деякі з найбільших вугільно-залежних економік світу, включаючи Австралію, Китай, Індію та США, не брали участі в угоді, а експерти та учасники кампанії повідомили Guardian, що крайні терміни припинення виробництва, на які підписалися країни, були надто запізнілими.

Нагадаємо, з понеділка, 1 листопада, Росія припинила постачати в Україну, що увійшла в опалювальний сезон з дефіцитом вугілля, енергетичне вугілля марки А та П. Воно використовується для потреб енергетики.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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