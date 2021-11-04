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В Україні за минулу добу виявили рекордну кількість хворих на коронавірус

9:05 4 листопада 2021
Коронавірус

Станом на ранок четверга, 4 листопада, в Україні знову зафіксували високу смертність громадян із підтвердженим COVID-19 — хвороба стала летальною для 699 осіб. Минулої доби підтверджено рекордну кількість нових захворілих — 27 377.

За даними МОЗ, серед тих, хто захворів 3 листопада — 1 787 дітей та 426 медпрацівників. У лікарні потрапили 5 472 особи, одужали — 12 464 пацієнти.

Серед лідерів із нових випадків ковіду — Дніпропетровська та Одеська області, Київ, а також Харківщина.

Статистика МОЗ.

З початку кампанії з вакцинації в Україні однією дозою щеплено 10 895 718 осіб, 7 682 891 громадянин прищепився двома дозами та завершили вакцинацію.

Ексклюзивне інтерв'ю з епідеміологом, кандидатом медичних наук, начальником головного управління Держпродспоживслужби в Києві «Коли Київ отримає колективний імунітет, про пік захворюваності та головних переносників COVID-19: розповів Олег Рубан» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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