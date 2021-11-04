Прикмети та заборони 4 листопада: що не можна робити у День Казанської ікони Божої матері

4 листопада у церковному календарі — День Казанської ікони Божої матері. Ікона належить до найбільш шанованих, і на її честь встановлено дві дати. Влітку іконі присвячений день 21 липня, сьогоднішню дату в народі називали «Казанська осіння».

Чудотворну ікону вважають гарним подарунком на вінчання — нею благословляють молодих на довгий сімейний союз. Також святий образ дарують при хрещенні дитини, щоб Богородиця оберігала немовля. Пам'ятаючи історію Казанського образу Божої Матері, ікону дарують новоселам, щоб уберегти житло від пожежі.

Про появу ікони збереглися містичні історії. Так, за переказами, після великої пожежі в Казані в 1579 Богородиця стала з'являтися в снах юній Матроні. Десятирічній дівчинці було сказано піти до воєвод і архієпископа, щоб ті допомогли відшукати святий образ на згарищі. У вказаному Матроною місці дійсно знайшли реліквію. Пізніше на цьому місці було збудовано Казанський Богородицький дівочий монастир, а Матрона стала його першою поселенкою.

Також збереглися легенди, що коли Казанську ікону Богоматері переносили в храм, то сліпці, що доторкнулися до неї, зцілилися. Тому перед іконою прийнято молитися про прозріння: як у прямому значенні (про зцілення хворих очей), так і в духовному. У Божої Матері просять допомоги у вирішенні складних ситуацій.

У день Казанської ікони Богоматері не займаються тяжкими роботами. Усі будівельні, ремонтні справи слід завершити до свята. Не прийнято у святковий день починати прибирання в будинку.

Православна церква наполягає, що у свято потрібно прийти до храму на молитву, а потім протягом дня поводитися смиренно: виявляти терпіння у стосунках із близькими людьми, уникати сварок та лайки.

У свято не ходять на цвинтар згадати померлих. День намагалися провести із сім'єю. Також не благословлялося вирушати у поїздку — вважалося, що дорога буде нелегкою.

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Фото wikipedia.org

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