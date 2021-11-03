Залишилися дружина та син: стало відомо ім’я воїна, який загинув на Донбасі 2 листопада

Стало відоме ім'я українського військового, який загинув 2 листопада на Донбасі під час обстрілу російсько-окупаційними військами. Біля Павлополя Донецької області ворожим снайпером було смертельно поранено бійця Закарпатської 128-ї ОГШБр, 30-річного Сергія Єлісєєва. Про це повідомив фонд «Повернися живим».

Поховають захисника України у Дніпрі на Алеї Героїв на Краснопільському цвинтарі. Церемонія прощання відбудеться уранці 4 листопада.

У Сергія Єлісєєва у Дніпрі залишилися батьки, дружина та син.

Сергій Єлісєєв

Нагадаємо, українські військові на Донбасі звернули увагу, що на фронті дуже активні ворожі снайпери. Крім того, якщо раніше російські окупанти обстрілювали лише у певний проміжок часу, то зараз стріляють у будь-який час доби.

Фото fajnemistodnipro/Facebook

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