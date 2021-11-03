26.20 / 26.38 30.23 / 30.55
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Залишилися дружина та син: стало відомо ім’я воїна, який загинув на Донбасі 2 листопада

20:38 3 листопада 2021
військовий

Стало відоме ім'я українського військового, який загинув 2 листопада на Донбасі під час обстрілу російсько-окупаційними військами. Біля Павлополя Донецької області ворожим снайпером було смертельно поранено бійця Закарпатської 128-ї ОГШБр, 30-річного Сергія Єлісєєва. Про це повідомив фонд «Повернися живим».

Поховають захисника України у Дніпрі на Алеї Героїв на Краснопільському цвинтарі. Церемонія прощання відбудеться уранці 4 листопада.

У Сергія Єлісєєва у Дніпрі залишилися батьки, дружина та син.

сергей елисеев
Сергій Єлісєєв

Нагадаємо, українські військові на Донбасі звернули увагу, що на фронті дуже активні ворожі снайпери. Крім того, якщо раніше російські окупанти обстрілювали лише у певний проміжок часу, то зараз стріляють у будь-який час доби.

Фото fajnemistodnipro/Facebook

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

MamaRika

«Улюблений мужичок-кабачок»: MamaRika вперше показала сина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.