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Україна

Україна визнала ще понад 30 російських акторів загрозою нацбезпеці

19:18 3 листопада 2021
актор

Мінкультури України поповнило перелік діячів культури та мистецтв, що загрожують національній безпеці. Нині у списку вже 258 прізвищ. Станом на 1 листопада туди додано 32 акторів з Росії.

Список було розширено за рахунок знімальної групи російського фільму «Солнцепек». Кіноагітка з російською версією про події на Донбасі влітку 2014 вийшла на екрани в серпні 2021-го. До чорного списку українського Мінкультури були внесені два режисери фільму — Максим Бріус і Михайло Вассербаум, а також актори Володимир Ільїн, Олексій Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денісова, Андрій Терентьєв, Світлана Терентьєва, Микита Терентьєв, Олександр Марушев, Єгор Попов, Євген Кузьмін, Михайло Грищенко, Андрій Шаповал та інші.

За законом, на території України не можуть демонструватися фільми, актори чи режисери яких потрапили до «чорного» списку. Дозвіл на показ новим стрічкам не видається, а якщо фільм старий, то Держкіно відкликає кінопрокатне посвідчення.

Нагадаємо, серед фігурантів «чорного» списку є російський репер Моргенштерн (внесений двічі), Брендон Стоун, Віра Алентова.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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