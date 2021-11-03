Світова енергетична криза та зупинка постачання вугілля з Росії: на які тарифи розраховувати та чи будут українці з теплом

З листопада Україна перестала отримувати з Росії енергетичне вугілля марок А та П. Вугілля власного вироблення не вистачає, а тому Україні потрібно шукати нових постачальників. Тим не менш, у Кабміні запевняють, що тарифи для населення в поточному опалювальному сезоні залишаться стабільними, а охопленість субсидіями збільшиться.

«Разом із народними депутатами ми збільшили розмір програми субсидій на 12 млрд грн, і одночасно збільшили розмір субсидій для громадян», — заявив на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль.

З приводу розцінок для промисловості прогнози менш оптимістичні. Кабмін плавно підводить до того, що платити доведеться більше.

«У світі зараз спостерігається енергетична криза. Ціни на газ у Європі на історичному максимумі. Ціни на вугілля зросли щонайменше втричі у порівнянні з минулим роком», — попереджає голова уряду.

Боротися із дефіцитом вугілля Кабмін збирається, розширюючи географію поставок. За інформацією Мінпаливенерго, готується імпорт із Польщі, Казахстану, ПАР, продовжуються переговори з компаніями зі США.

Нагадаємо, колишній голова Мінпаливенерго Іван Плачков оцінив дефіцит вугілля як тривожний. «Запас менше 2,5 мільйона тонн — це вже дуже небезпечно», — упевнений він. Експерт бачить два виходи із ситуації: у додаткових закупівлях (що буде складно, оскільки тонна вугілля вже коштує 300 доларів замість 50−60) або у максимальному скороченні споживання.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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