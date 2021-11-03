У зоні ризику: Ляшко назвав три області, які можуть потрапити до «червоної» зони

«Червона» карантинна зона в Україні не обмежиться 15 областями та Києвом. Незабаром «червоними» можуть стати ще три регіони. Про це попередив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

«Вже 16 регіонів віднесено до „червоного“ рівня епідемічної небезпеки. У зоні ризику — Волинська, Харківська та Тернопільська області», — заявив міністр.

З 1 листопада у «червоній» зоні почалися перевірки дотримання компаніями карантинних правил. Рейди виконуються спільно представниками МОЗ, поліцією та Держпродспоживслужбою.

Нагадаємо, у «червоній» карантинній зоні обмежується робота кафе та ресторанів (крім адресної доставки та торгівлі навинос), торгівельно-розважальних, спортивних закладів та закладів культури, непродовольчих торгових закладів. Під забороною масові заходи, включаючи релігійні та спортивні, якщо вони з глядачами. У регіонах влада може сама встановлювати додаткові обмеження, наприклад, для роботи транспорту.

Фото pixabay.com

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