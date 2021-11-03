26.21 / 26.38 30.23 / 30.55
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У зоні ризику: Ляшко назвав три області, які можуть потрапити до «червоної» зони

17:21 3 листопада 2021
карантин

«Червона» карантинна зона в Україні не обмежиться 15 областями та Києвом. Незабаром «червоними» можуть стати ще три регіони. Про це попередив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

«Вже 16 регіонів віднесено до „червоного“ рівня епідемічної небезпеки. У зоні ризику — Волинська, Харківська та Тернопільська області», — заявив міністр.

Читайте також: Дистанційне навчання у «червоних» зонах: як має бути і як відбувається насправді

З 1 листопада у «червоній» зоні почалися перевірки дотримання компаніями карантинних правил. Рейди виконуються спільно представниками МОЗ, поліцією та Держпродспоживслужбою.

Читайте також: Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

Нагадаємо, у «червоній» карантинній зоні обмежується робота кафе та ресторанів (крім адресної доставки та торгівлі навинос), торгівельно-розважальних, спортивних закладів та закладів культури, непродовольчих торгових закладів. Під забороною масові заходи, включаючи релігійні та спортивні, якщо вони з глядачами. У регіонах влада може сама встановлювати додаткові обмеження, наприклад, для роботи транспорту.

Фото pixabay.com

329

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

Холостяк-12 Олександр

Стало відомо, хто буде головним героєм шоу «Холостяк-12»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.