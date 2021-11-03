Пенсіонери, які за законом можуть виходити на пенсію на пільгових умовах, часто стикаються з колізіями українського пенсійного законодавства.

Так, до «Пенсійного кур'єра» звернулася жінка, яка пропрацювала 10 років медсестрою у спеціалізованому психіатричному інтернаті.

У червні 2021 року їй виповнилося 53 роки 6 місяців і вона звернулася за призначенням пенсії за Списком № 2.



У відділенні Пенсійного фонду заявниці сказали, що 23 роки страхового стажу для оформлення пільгової пенсії замало.



Жінка стверджує, що для визначення права на пільгову пенсію робота в установах щодо надання психіатричної допомоги зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Юристи пояснили, що пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, чинним раніше, з 1 січня 2004 року застосовується лише щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Стаж у подвійному розмірі застосовується за періоди роботи в установах надання психіатричної допомоги, коли йдеться про заклади охорони здоров'я. А заявниця працювала в інтернаті, який належить до системи соціального захисту. Тому її пільговий стаж було обчислено в одинарному розмірі.

«Щодо права на пільгову пенсію за Списком № 2, то, згідно зі ст. 114 Закону № 1058, жінкам, які досягли пенсійного віку в період з 1 квітня 2021 року до 31 березня 2022 року, необхідно мати не менше 23 років 6 місяців страхового стажу. Якщо Ви продовжуєте працювати, можете звернутися за призначенням пільгової пенсії вже у січні 2022 року, коли придбаєте 23 роки 6 місяців стажу», — йдеться у роз'ясненні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто має право на призначення пенсії за вислугу років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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