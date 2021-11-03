У Києві антивакцинатори перекрили низку доріг: де з’явилися короки

У Києві, який увійшов до «червоної» коронавірусної зони, у середу, 3 листопада, противники вакцинації, а також посилення карантинних заходів перекрили низку вулиць у центрі столиці.

Зокрема, як повідомляють у Патрульній поліції, у зв'язку з мітингом перекрито рух вулицею Михайла Грушевського.

У місцях проведення мітингу перебувають представники структурних підрозділів поліції, зокрема вибухотехніки, поліцейські діалогу, а також військовослужбовці Національної гвардії України. Мітингувальники збиралися, зокрема, і під будівлею парламенту. Вони тримають плакати з гаслами «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні обов'язковій вакцинації», «Ні ковідному геноциду», «Скажи ні Covid-паспортам».

Фото поліції Києва.

Фото поліції Києва.

За інформацією «Обозревателя», перекрито не лише вулицю Грушевського, а й пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів), перехрестя вул. Московської та пров. Інженерного, перехрестя вул. Липській та Інститутської (біля готелю «Національний»), перехрестя Інститутської та Ольгинської, перехрестя вул. Ольгинська та площі І. Франка, перехрестя Лютеранської та Круглоуніверситетської, перехрестя Лютеранської та Заньковецької, а також вул. Паркова, 35.

Ось що наразі відбувається на дорогах у центрі.

Як передає «ТСН», антивакцинаторські багатолюдні мітинги кілька місяців тому прокотилося Європою, а зараз дійшли і до України. Журналісти зазначали, що протестувальники координувалися у телеграм-каналах, багато хто добирався на авто, проте були й ті, хто їхав поїздом, сподіваючись, що сертифікати не перевірятимуть.

Учасники мітингу мають методички з порадами про те, як їм слід діяти у разі перевірки у транспорті, ТЦ або на мітингу. Там цілих дев'ять пунктів, але все зводиться до посилання на медичну таємницю — їм радять не говорити, щеплені вони чи ні. Головні вимоги протестувальників — визнати карантин незаконним та скасувати всі обмеження для невакцинованих людей у «червоній» зоні.

Нагадаємо, що з 1 листопада у «червоній» зоні опинилися Київ, а також Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області.

А з 8 листопада набуде чинності постанова про недопуск до роботи категорій працівників без щеплень, для яких вакцинацію проти коронавірусу визнано обов'язковою. Йдеться про працюючих у центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах, місцевих держадміністраціях та їхніх структурних підрозділах установах вищої, післявузівської, професійної передвищої, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціальної освіти.

Фото Патрульної поліції Києва.

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