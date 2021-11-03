Введення накопичувальних пенсій під питанням? У Кабміні заявили про необхідність «вливання» до проєкту понад 20 млрд грн з бюджету

Щоб в Україні запрацювала накопичувальна система пенсійного забезпечення, у перший рік потрібно додатково виділити з бюджету близько 22 млрд грн. Про це заявила глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Чиновниця послалася на розрахунки Мінфіну та зазначила, що сума розрахована, виходячи з проєкції держбюджету на 2023 рік з урахуванням запровадження обов'язкового накопичувального рівня для українців віком від 55 років, у тому числі фізосіб-підприємців та самозайнятих осіб.

За словами Лазебної, у Мінфіні запропонували співфінансування накопичувального рівня з ЄСВ та держбюджету по 1% у перший рік запровадження такого рівня, по 1,5% у другий та по 2% у третій. Кожен відсоток коштуватиме 22 млрд грн.

Також обговорювалася можливість додаткових добровільних внесків — на кожен додатковий внесок платника податків держава вносить бонус — рівний внесок, але не більше за встановлений ліміт — 3% від середньої заробітної плати або близько 5 тис. грн. На думку міністерки, це дозволить стимулювати учасників обов'язкового накопичувального рівня інвестувати у майбутню пенсію.

Нагадаємо, раніше голова Мінсоцполітики Марина Лазебна пояснила, як пенсіонери зможуть забирати гроші з накопичувального фонду.

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