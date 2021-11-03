26.21 / 26.39 30.24 / 30.57
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Введення накопичувальних пенсій під питанням? У Кабміні заявили про необхідність «вливання» до проєкту понад 20 млрд грн з бюджету

11:08 3 листопада 2021
гроші

Щоб в Україні запрацювала накопичувальна система пенсійного забезпечення, у перший рік потрібно додатково виділити з бюджету близько 22 млрд грн. Про це заявила глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Чиновниця послалася на розрахунки Мінфіну та зазначила, що сума розрахована, виходячи з проєкції держбюджету на 2023 рік з урахуванням запровадження обов'язкового накопичувального рівня для українців віком від 55 років, у тому числі фізосіб-підприємців та самозайнятих осіб.

Читайте також: Кого змусять накопичувати пенсії та які ризики це несе: розповідає колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко

За словами Лазебної, у Мінфіні запропонували співфінансування накопичувального рівня з ЄСВ та держбюджету по 1% у перший рік запровадження такого рівня, по 1,5% у другий та по 2% у третій. Кожен відсоток коштуватиме 22 млрд грн.

Також обговорювалася можливість додаткових добровільних внесків — на кожен додатковий внесок платника податків держава вносить бонус — рівний внесок, але не більше за встановлений ліміт — 3% від середньої заробітної плати або близько 5 тис. грн. На думку міністерки, це дозволить стимулювати учасників обов'язкового накопичувального рівня інвестувати у майбутню пенсію.

Нагадаємо, раніше голова Мінсоцполітики Марина Лазебна пояснила, як пенсіонери зможуть забирати гроші з накопичувального фонду.

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

Холостяк-12 Олександр

Стало відомо, хто буде головним героєм шоу «Холостяк-12»

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

ЗСУ

Призов пенсіонерів на військову службу: як він вплине на розмір пенсії та чи належить перерахунок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.