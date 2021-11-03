За підробку COVID-сертифікатів запровадять кримінальну відповідальність: Рада ухвалила важливе рішення

Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку Covid-документів. Також нардепи підтримали пропозицію скоротити наполовину терміни подання пропозицій та поправок до другого читання.

Документ передбачає суттєве посилення відповідальності за підробку сертифікатів щодо вакцинації. Ініціатором виступив уряд.

Чинну редакцію Кримінального кодексу пропонується доповнити новою статтею — 321−3, яка передбачає:

Встановлення відповідальності за використання особою явно підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень від особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 000 до 34 000 гривень або обмеження волі на строк до двох років.



Встановлення відповідальності за внесення медичним працівником свідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 000 до 68 000 гривень. Або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.



Встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 000 до 170 000 гривень або позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі за підробку такого сертифікату передбачено штраф у 850 гривень.

За даними Нацполіції, зараз вже порушено близько 900 кримінальних справ. Понад 70 медичних працівників можуть бути засуджені до ув'язнення строком на 5 років за підробку COVID-сертифікатів.



Нагадаємо, в Україні щодня зростає кількість нових випадків захворювання COVID-19. На сьогодні 16 регіонів перебувають у «червоній» карантинній зоні з заборонами, що випливають звідси. Преференціями користуються вакциновані українці.

Covid-сертифікат в Україні вакцинованим людям можна отримати двома способами — у сімейного лікаря у паперовому вигляді та у додатку й на порталі «Дія».

Електронний ковід-сертифікат визнано у Євросоюзі і його можна використовувати для закордонних поїздок.

В Україні вже з'явилися СOVID-сертифікати для дітей. «ФАКТИ» розповідали, як їх отримати.

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