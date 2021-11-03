Поїздки не рекомендуються: названо сім найнебезпечніших країн Європи для відвідування українцями у листопаді

Болгарія, яка нещодавно заборонила поїздки туристам з України, потрапила до списку країн Євросоюзу, від поїздок до яких ЄС рекомендує утриматися.

Як повідомляє SchengenVisaInfo.com, у Агенції охорони здоров'я ЄС віднесли до країн, що сильно постраждали від коронавірусу, сім держав: Болгарію, Хорватію, Естонію, Латвію, Литву, Румунію та Словенію.

За даними ECDC, епідемічна ситуація у цих семи країнах погіршилася, виявлено понад 500 позитивних випадків зараження коронавірусом на 100 000 мешканців за останні кілька тижнів. Тому всі вони тепер класифікуються як «темно-червоні».

Зазначається, що згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), лише за останні 24 години Болгарія повідомила про 5178 нових випадків зараження, Хорватія — 4392, Литва — 3303, Словенія — 2632, Латвія — 2758, Естонія зареєструвала 1679 випадків, а Румунія — 12 474 нових випадках зараження коронавірусом.

Також у «темно-червоному» переліку — половина Греції, половина Ірландії, половина Бельгії та половина Словаччини — поїздки до цих районів і з них украй не вітаються.

Однак у більшості випадків мандрівники, які доводять, що вони були повністю імунізовані або вилікувалися від COVID-19, все ще можуть в'їжджати до інших держав-членів, навіть якщо вони подорожують із «темно-червоних» країн. У певних випадках від них можуть вимагати негативний результат тесту на COVID-19, отриманий до прибуття, і заповнення реєстраційної форми.

Нагадаємо, що в США з 8 листопада змінили правила в'їзду іноземців із неімміграційними візами. Пасажири під час посадки на рейс мають надати довідку про вакцинацію препаратами, схваленими Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). FDA схвалило вакцини, розроблені компаніями Pfizer та BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson. До них додаються вакцини, які отримали дозвіл ВООЗ, — AstraZeneca, китайський препарат Sinopharm та вакцина індійського інституту Serum.

Більше не потрібні ПЛР-тести і при в'їзді у Данію — достатньо пред'явити COVID-сертифікат ЄС або його еквівалент. Приймається також сертифікат, згенерований Єдиним порталом державних послуг «Дія».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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