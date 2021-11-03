В Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус за добу, в антилідерах — Київ, Дніпро та Одеса

Станом на ранок середи, 3 листопада, кількість нових випадків COVID-19 знову перевищила 20 тисяч — якщо напередодні повідомляли про 19 455 хворих, то сьогодні їх вже 23 393.

За даними МОЗ, серед інфікованих — 1406 дітей та 421 медпрацівник.

У лікарні потрапили 5935 осіб, одужали 11937 пацієнтів. Для 720 українців хвороба стала летальною.

Статистика МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) та Харківській (1374) областях.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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