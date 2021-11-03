Народні прикмети на 3 листопада: що категорично не можна робити в Іларіонов день, щоб не нашкодити собі

У середу, 3 листопада, відзначається День ракетних військ та артилерії, День інженерних військ, День зберігання таємниці та Всесвітній день косплею (косплей — костюмована гра).

Православна церква вшановує пам'ять чотирьох святих з ім'ям Іларіон — преподобного Іларіона Великого, святителя Іларіона, єпископа Меглинського, преподобного Іларіона, схимника Печерського та преподобного Іларіона Псковоозерського.

Іларіон Великий вважається засновником кількох монастирів та першим проповідником чернецтва у Палестині. Він сам передбачив свою смерть. Іларіон Псковоозерський започаткував Озерський Покровський монастир, який став важливим релігійним центром, завдяки якому православ'я швидко поширювалося серед місцевих жителів.

У народі свято називають «Іларіонів день».

У минулі часи в цей день жінки займалися рукоділлям. Старші жінки передавали своє вміння молодим.

На Іларіонів день українці намагалися не планувати жодних поїздок та проводили день за домашньою роботою. Вважалося, що дорога, прикрита першим снігом, приховувала підступні ями та вибоїни, через що кінь міг поранитися чи колесо застрягти.

Не можна цього дня вирушати на полювання — це може погано закінчитися.

Забороняється підіймати щось із землі, не можна справляти потребу на дорозі, інакше можна сильно захворіти. Заборонено нецензурно висловлюватися, ображати, конфліктувати та негативно мислити.

За народними прикметами на Іларіонів день, якщо сніг ляже на сиру землю й не розтане, то навесні рано зацвітуть проліски.

Якщо ж ляже на мерзлий ґрунт — наступного року можна чекати на гарний врожай хліба. Якщо сонце світить яскраво — найближчі дні будуть теплими. Теплий дощ пішов — до зими. Ворони каркають біля будинку — не на добро.

Сьогодні, 3 листопада, День ангела відзначають Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Георгій, Дем'ян, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.

Нагадаємо, у листопаді метеозалежним людям треба бути особливо уважними. Цього місяця очікується 4 магнітні бурі. Найнесприятливіша геомагнітна обстановка буде 14 та 15 листопада. А 25 листопада розпочнеться найдовша магнітна буря, пік якої припаде на 29 листопада.

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