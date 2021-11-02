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Україна

«Діяв у межах необхідної оборони»: суд виправдав ветерана АТО Андрія Пекельного

21:50 2 листопада 2021
Пекельний

У прокуратурі закрили кримінальне провадження стосовно ветерана АТО Андрія Пекельного, який захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'яти осіб, смертельно поранив одного з нападників. Про це повідомив у Facebook адвокат Андрій Федур.

За словами адвоката, слідство встановило, що захищаючись, Пекельний діяв правомірно та в межах необхідної оборони. Федур зазначив, що у цьому випадку слідчі Нацполіції ретельно провели розслідування та встановили факти у справі ветерана АТО.
А прокурори ухвалили рішення, виходячи із зібраних доказів.

Федур сподівається, що трагедія, яка забрала людське життя, «буде хоч і гіркою, але наукою для інших молодих людей».

Нагадаємо, 2 травня до будинку ветерана АТО Андрія Пекельного увірвалася група з 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників.

Докладніше про те, що сталося 2 травня у селі Глещава на Тернопільщині, у матеріалі «ФАКТІВ».

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