Вистачить на газ і світло: у Кабміні назвали розмір субсидій цього опалювального сезону
Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021−2022 років становитиме близько двох тисяч гривень.
Очікується, що субсидії зможуть отримати до 3 млн сімей. Про це повідомили у Мінсоцполітики.
В окремих випадках сума допомоги від держави може сягати і трьох, і п'яти тисяч гривень. Все залежить від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу сім'ї, рівня тарифів.
Наразі субсидія призначена вже понад 2,5 мільйонам домогосподарств, з них автоматично — майже 2 мільйонам.
У міністерстві також заявили, що коштів на субсидії цього року вистачить. Уряд надав на цю статтю додатково 12 мільярдів гривень.
Українцям, які мешкають у червоних зонах, на 50% збільшується розмір субсидії, оскільки вдвічі збільшуються нормативи споживання.
«ФАКТИ» розповідали, як отримати субсидію сім'ям, які не пройшли верифікацію.
Фото: https://ua.depositphotos.com219
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