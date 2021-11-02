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Україна

Вистачить на газ і світло: у Кабміні назвали розмір субсидій цього опалювального сезону

21:08 2 листопада 2021
люди

Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021−2022 років становитиме близько двох тисяч гривень.

Очікується, що субсидії зможуть отримати до 3 млн сімей. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

В окремих випадках сума допомоги від держави може сягати і трьох, і п'яти тисяч гривень. Все залежить від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу сім'ї, рівня тарифів.

Наразі субсидія призначена вже понад 2,5 мільйонам домогосподарств, з них автоматично — майже 2 мільйонам.

У міністерстві також заявили, що коштів на субсидії цього року вистачить. Уряд надав на цю статтю додатково 12 мільярдів гривень.

Українцям, які мешкають у червоних зонах, на 50% збільшується розмір субсидії, оскільки вдвічі збільшуються нормативи споживання.

«ФАКТИ» розповідали, як отримати субсидію сім'ям, які не пройшли верифікацію.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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