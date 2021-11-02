В Україні змінять систему обліку газу: за що доведеться платити українцям

Україна переходить на європейські стандарти обліку газу. Тепер замість одиниць обсягу блакитне паливо рахуватимуть в енергетичних одиницях.

На позачерговому засіданні Верховної Ради депутати підтримали проєкт закону № 2553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків щодо обсягу газу в одиницях енергії».

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що в Україні та країнах Європейського союзу діють різні підходи до обліку природного газу. В Україні облік ведеться у кубічних метрах, а в країнах ЄС — в одиницях енергії.

Через це виникають адміністративні труднощі під час оформлення імпортованого природного газу з країн ЄС або його закачування до газосховищ у режимі митного складу.

Облік природного газу в енергетичних одиницях є об'єктивнішим. Він забезпечує коректне й справедливе ціноутворення, полегшує складання енергетичного балансу підприємств.

«Для забезпечення уніфікації діяльності ринку природного газу України та країн ЄС, запровадження більш справедливого індикатора якості газу як товару, необхідно вжити заходів щодо запровадження обліку газу в енергетичних одиницях (кВт∙год)», — йдеться у пояснювальній записці.

Кабмін має ухвалити рішення про перехід на розрахунки в одиницях енергії на всіх етапах проходження природного газу.

Споживачі у платіжках отримуватимуть інформацію про спожитий обсяг теплової енергії з розрахунку одиниці виміру кіловат-година (кВт·год).

Нагадаємо, в Україні прилади обліку газу у всіх споживачів мають бути встановлені до 1 січня 2023 року.



Постачальники газу порахували, щоб виконати цю вимогу вчасно, потрібно збільшити тариф на транспортування у 4−5 разів.

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