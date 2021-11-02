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Україна

Відбудеться за будь-якої погоди: затверджено графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року

20:02 2 листопада 2021
Тест

Затверджено графік зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Про це повідомляє прес-служба Центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація на тестування буде проводитися з 1 лютого до 9 березня 2022 року. До 29 квітня учасники тестування, які зареєстровані, зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.

Графік тестування основної сесії ЗНО-2022:

  • фізика — 23 травня
  • хімія — 26 травня
  • українська мова, українська мова та література — 31 травня
  • математика, математика (завдання рівня стандарту) — 3 червня
  • іспанська, німецька, французька — 6 червня
  • англійська мова — 7 червня
  • історія України — 10 червня
  • географія — 14 червня
  • біологія — 17 червня

До 30 червня результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників.

Нагадаємо, в Україні планується зміна правил вступу до вузів у 2022 році.

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