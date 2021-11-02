Відбудеться за будь-якої погоди: затверджено графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року
Затверджено графік зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Про це повідомляє прес-служба Центру оцінювання якості освіти.
Реєстрація на тестування буде проводитися з 1 лютого до 9 березня 2022 року. До 29 квітня учасники тестування, які зареєстровані, зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.
Графік тестування основної сесії ЗНО-2022:
- фізика — 23 травня
- хімія — 26 травня
- українська мова, українська мова та література — 31 травня
- математика, математика (завдання рівня стандарту) — 3 червня
- іспанська, німецька, французька — 6 червня
- англійська мова — 7 червня
- історія України — 10 червня
- географія — 14 червня
- біологія — 17 червня
До 30 червня результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників.
Нагадаємо, в Україні планується зміна правил вступу до вузів у 2022 році.37
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