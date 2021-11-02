Підвищення пенсій та надбавки: коли українцям чекати збільшених виплат

У 2021 році урядом було проведено кілька змін щодо соцвиплат та доплат до пенсій.

Людям старше 80 років мінімальну пенсію встановлено на рівні 2600 гривень.

Мінімальний розмір пенсії для чоловіків зі страховим стажем 35 років та жінок зі страховим стажем 30 років підвищили з 2100 до 2200 грн.

На 400 гривень підвищено пенсії людям віком 75−80 років. При цьому пенсія не може перевищувати 10340,35 грн й не може бути меншою за 2500 грн за наявного страхового стажу для жінок 20 років та для чоловіків 25 років.

У листопаді 2021 року підвищення пенсій, як і нових надбавок до пенсій, не заплановано, пише «НВ».

Пенсії підвищать з 1 грудня. Мінімальна пенсія зросте з 1854 до 1934 гривень.

У зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 гривень, мінімальна пенсія для пенсіонерів 65+, які мають страховий стаж понад 30 років для жінок та понад 35 років для чоловіків, зросте до 2600 гривень.

1 грудня також підвищать доплати за наднормативний стаж. Зросте і розмір доплат та надбавок.

Індексації пенсій у листопаді 2021 року, як і до кінця року, не передбачено. Наступна індексація буде у березні 2022 року. Тоді пенсії мають бути підвищені на 11%.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у листопаді 2021 року також не заплановано. Пенсіонери, що працюють, мають право на перерахунок виплат не раніше ніж через два роки після призначення попереднього перерахунку пенсії.

На 2022 рік заплановано два етапи підвищення мінімальної пенсії — 1 липня та 1 грудня.

«ФАКТИ» також повідомляли, що українцям, які проживають у «червоних» карантинних зонах, на 50% збільшать розмір субсидії.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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