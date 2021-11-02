Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

В Україні на початок листопада 16 регіонів перебувають у «червоній» карантинній зоні.

Людям, які живуть у «червоних» зонах, на 50% збільшується розмір субсидії, оскільки вдвічі збільшуються нормативи споживання. На ці потреби у держбюджеті передбачено 12 млрд гривень, повідомляє «Сегодня».

Якщо сім'я, перебуваючи на карантині, не витрачала більше грошей на комуналку, зекономлені кошти субсидії можна залишити на власні потреби.

Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021−2022 років становитиме близько двох тисяч гривень.

При цьому у Мінсоцполітики зазначають, що залежно від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу домогосподарства, рівня тарифів ця сума може становити й три-п'ять тисяч гривень.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення людини до органів соцзахисту до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

При розрахунку субсидії враховуються:

- заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб;

- допомога з безробіття, інші страхові виплати, що призначаються фондами соціального страхування;

- грошові перекази, одержані з-за кордону;

- соціальні виплати, що призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

- пенсія;

- стипендія;

- інші доходи.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, у яких випадках можуть отримати субсидію сім'ї, у яких площа житла перевищує соціальні норми.

А також, як отримати субсидію сім'ям, які не пройшли верифікацію та зіткнулися з відмовою.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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