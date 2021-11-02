«Червоні зони» дають свій результат: у Кабміні розповіли, коли в Україні стабілізується ситуація із COVID-19

Ситуація з коронавірусом в Україні має стабілізуватися у найближчі два тижні. Про це на брифінгу у Запорізькій обласній клінічній лікарні заявив прем'єр-міністр Денис Шмігаль, повідомляє ТСН.

«Що стосується вакцинації та боротьби з коронавірусом — минулого та цього тижня ми бачимо всі антирекорди. Ми переконані, що цього та наступного тижня буде стабілізація ситуації, тому що введені „червоні“ зони в 15 областях, вони дають свій результат», — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що стабілізація ситуації з COVID-19 стане можливою, зокрема завдяки активній вакцинації українців.

Раніше повідомлялося, що в Україні в останні три місяці превалюючий штам коронавірусу — «Дельта». Нагадаємо, відомий лікар-епідеміолог розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ», коли Київ отримає колективний імунітет.

Фото: pixabay.com

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