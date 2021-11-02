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Змінити постачальника газу можна у відділенні «Нової пошти»: що для цього потрібно

16:13 2 листопада 2021
Змінити постачальника газу можна у відділенні «Нової пошти»: що для цього потрібно

Змінити постачальника газу та стати клієнтом компанії «Нафтогаз», яка запропонувала споживачам новий тариф «Комфортний сезон», можна у відділеннях «Нової пошти» по всій Україні. Про це повідомили в компанії.

Для цього потрібно прийти до одного з 1700 партнерських відділень «Нової пошти», адреса якого є на сайті gas.ua.

Необхідний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників.

Крім того, необхідно записати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об'єкта — квартири чи будинки).

Оформити заявку допоможуть співробітники «Нової пошти».

Нагадаємо, цього опалювального сезону «Нафтогаз України» продає газ населенню по 7,96 грн за куб.м. Ціна зафіксована до 30 квітня 2022 року.

Як повідомляли «ФАКТИ», з листопада деякі газопостачальні компанії України знову підвищують місячні тарифи на газ для населення.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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