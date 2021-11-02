Майже у половини українців зростуть зарплати у новому році: що про це відомо

У проєкті бюджету на 2022 рік, який зараз обговорюють у Верховній Раді, закладено підвищення мінімальної зарплати. Мінімальну зарплату, яка на початок року становитиме 6500 гривень, збільшать з 1 жовтня 2022 року до 6700 гривень.



Тим часом деякі роботодавці підвищать зарплату вже до кінця 2021 року. Майже 49% роботодавців планують підвищити зарплату працівникам у 2022 році. Про це свідчать дані сайту з пошуку роботи Jooble.

За інформацією ресурсу, 8,2% опитаних роботодавців не мають наміру підвищувати зарплату своїм найманим працівникам, а 42,9% ще не визначилися.

Через карантин зменшили зарплату 14,3% роботодавців, на рівні, що існує, залишили 61,4%. 23,4%, навпаки, підвищили зарплату на підприємствах.

Найпопулярнішими причинами збільшення зарплат роботодавці назвали визначні досягнення на робочому місці, підвищення професійної кваліфікації, загальне збільшення зарплат на ринку праці. Робочий стаж на підприємстві та інфляція мають менший вплив на підвищення зарплат.



Дослідження проводилось на основі опитування 329 українських роботодавців у період з 15 вересня до 26 жовтня 2021 року. Для опитування брали галузі виробництва, роздрібної торгівлі, будівництва, готельно-ресторанної сфери, ІТ, освіти, медицини, держсектору, аграрного сектору, логістики та інших. Статистична похибка вибірки вбирається у 6%.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2021 року зросла, у порівнянні з вереснем 2020 року, на 18,7% - до 14 тис. 239 грн.

До кінця 2022 року середньомісячна зарплата має становити 17 тисяч грн.

З наступного року мають зрости зарплати медичних працівників. 13,5 тис. грн. отримуватиме молодший медичний персонал та 20 тис. грн лікарі.

478

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter