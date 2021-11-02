Справа Мецгера пішла до суду: що «світить» колишньому банкіру за напад на журналістів

Голосіївське управління поліції в Києві скерувало до суду обвинувальний акт відносно Євгена Мецгера і ще трьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми». Про це повідомили в Прокуратурі Києва, яка здійснює процесуальне керівництво у вказаній справі. До речі, справу скерували до суду у Міжнародний день припинення безкарності злочинів проти журналистів.

Дії вже колишнього голови правління державного Ощадбанку та прес-секретаря фінустанови кваліфіковані за ч. ч. 1, 3 ст. 171 Кримінального кодексу України («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища»). Санкція статті полягає в штрафі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешті на строк до 6 місяців, або обмеженні волі на строк до 3 років.

Дії двох інших співробітників банку, а саме керівника Департаменту банківської безпеки та начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку кваліфіковані за ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища; умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»).

Нагадаємо, інцидент з журналістами в офісі державного банку стався 4 жовтня 2021 року, під час інтерв’ю з головою правління банку. Причиною агресії банкіра щодо членів знімальної групи програми «Схеми» стало їхнє запитання, чи знає банкір, що його установа за державний рахунок кредитує бізнесмена, який платить «податки» терористам з «ДНР». А після того, як журналісти оприлюднили інформацію про інцидент, банк натякнув, що вони незаконно заволоділи банківською таємницею, тому фінансисти «розглядають можливість звернення до правоохоронних структур». Однак вже на наступний день голову правління відсторонили від виконання обов'язків, а щодо нього та двох керівників департаментів банку відкрили кримінальне провадження.

Після оприлюдення подробиць Мецгер подав заяву на звільнення з займаної посади.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter