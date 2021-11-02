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Україна

У «Дії» з’явилися СOVID-сертифікати для дітей: як їх отримати

13:28 2 листопада 2021
Дитячий ковід-сертифікат

В Україні, де дозволили вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років, у «Дії» стали доступні СOVID-сертифікати для школярів.

Як повідомляють у «Дії», такий сертифікат може згенерувати батько або мати дитини, якщо той пройшов повний курс вакцинації.

Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, потрібно додати до програми дані зі свідоцтва про народження дитини — серію та номер документу. Далі натиснути «Послуги», потім — «Отримати сертифікат», погодитися з передачею даних. Документ з'явиться у додатку поруч із сертифікатом дорослого.

«Діти, які досягли 14 років і мають ID-карту, можуть згенерувати СOVID-сертифікат самостійно» , — йдеться у повідомленні.

Раніше у Мінцифрі повідомили про початок бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Такий документ діятиме протягом 72 годин, як і негативний результат тесту.

Фото зі сторінки «Дії» у соціальних мережах.

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