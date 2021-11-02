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Україна

Яроша призначено радником головкому ЗСУ

12:40 2 листопада 2021
Залужний та Ярош

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив своїм радником Дмитра Яроша, який раніше пригрозив ОПЗЖ армією. Про це Ярош повідомив у своєму Facebook.

«Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України», — написав командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош.

Нагадаємо, Дмитро Ярош був лідером громадського руху «Правий сектор», активним учасником Революції гідності та народним депутатом України VIII скликання. Нині він командує УДА.

Раніше повідомлялося, що Ярошу сподобалася в TikTok композиція на військову тему, і він порекомендував її в мережі. А головком ЗСУ Валерій Залужний скасував усі обмеження на вогонь у відповідь у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Фото: Facebook Дмитра Яроша

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