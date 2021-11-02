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Україна

Перший віце-прем'єр Любченко подав у відставку

12:00 2 листопада 2021
Перший віце-прем&#39;єр Любченко подав у відставку

Перший віце-прем'єр — міністр економіки України Олексій Любченко, про можливість швидкої відставки якого заявляли експерти, таки ухвалив це рішення, подавши заяву в апарат Верховної Ради. Про це у Telegram повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

«Перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в апарат ВРУ з проханням прийняти відставку з посади», — написав він.

У свою чергу голова підкомітету з регламенту Верховної Ради Павло Фролов теж у Telegram повідомив, що Рада планує розглянути відставку п'яти міністрів у середу, 3 вересня, тоді як призначення їхніх наступників призначене попередньо на четвер, 4 листопада.

Нагадаємо, Олексій Любченко отримав портфель міністра та віце-прем'єра у травні 2021 року, змінивши Ігоря Петрашка. За його призначення проголосували 293 депутати.

Раніше про відставку заявили віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський та віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

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