У Києві відкрилися спеціальні пункти, де вакцинованих навчатимуть генерувати СOVID-сертифікати

Щоб допомогти українцям згенерувати у «Дії» COVID-сертифікат, процедуру отримання якого нещодавно спростили, у Києві відкриють кілька консультативних центрів.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що пункти для допомоги у отриманні цього документа відкривають у двох столичних центрах вакцинації:

Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1;

ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.

У міністерстві анонсують відкриття ще двох подібних пунктів і нагадують, що наразі для отримання COVID-сертифікату більше не потрібний електронний підпис: «Необхідно зайти в додаток або на портал, натиснути „Отримати сертифікат“ і все. Сертифікат згенерується. Підписувати „обличчям“ запит на сертифікат не потрібно».

Раніше віце-прем'єр Михайло Федоров повідомляв, що сертифікат можна згенерувати, якщо громадянин має ID-паспорт або закордонний біометричний паспорт. Це можна зробити як у програмі, так і на веб-порталі «Дії».

Тим часом у країні розпочали бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів.

А ось тим, хто вакцинувався за кордоном, згенерувати сертифікат у «Дії» не вдасться. Таким громадянам потрібно надати сімейному лікареві документ, який підтверджує щеплення за кордоном. На його підставі лікар вносить дані до електронної системи охорони здоров'я та видає паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Не дати згенерувати сертифакат можуть помилки, допущені на етапі внесення даних про вакцинацію (назва вакцини, дата щеплення). Їх має виправити лікар, який проводив маніпуляцію.

Фото із сайту Мінцифри.

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