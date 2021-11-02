ЗНО-2022: завдань стане менше, але час на їхнє вирішення скоротять

В Українському центрі оцінювання якості освіти опублікували характеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінки завдань відкритої форми та схеми нарахування балів під час виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Вже відомо, що пробне ЗНО у країні пройде 19 та 26 березня.

У Центрі зазначили, що у характеристиці зазначено структуру тесту, кількість та типи завдань, наведено схему нарахування тестових балів та кількість балів, які можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також вказано час, відведений на його виконання.

За інформацією osvita.ua, структура тестів з більшості предметів залишилася незмінною. Зміни торкнулися тесту ЗНО з математики. Так, тест профільного рівня міститиме 32 завдання, а не 34, як раніше. А час роботи над тестом зменшили із 210 до 180 хвилин.

На два пункти скоротили і тест із хімії — завдань буде не 52, а 50.

Раніше Міністерство освіти винесло на обговорення проект документу, яким пропонується змінити деякі умови прийому абітурієнтів до вишів у 2022 році. Зокрема, хочуть змінити перелік обов'язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилити роль математики під час вступу до вишу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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