Справа Кожари: суму застави для екс-міністра зменшили вдвічі — до 7 мільйонів

Колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі, в будинку якого взимку 2020 року знайшли застреленим бізнесмена Сергія Старицького, не стали змінювати запобіжний захід — утримання під вартою, проте зменшили суму застави.

Як повідомляє «Україна 24», Київський апеляційний суд ухвалив, що обвинувачений може вийти на волю після внесення застави у 7 мільйонів 37 тисяч гривень. Раніше розмір застави складав 14 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що спочатку поліцейські припускали, що гість екс-міністра застрелився, проте невдовзі головним підозрюваним у цій справі став Леонід Кожара.

У прокуратурі висували версію про те, що Кожара та Старицький розпивали спиртні напої, і що між чоловіками виник конфлікт. Хазяїн будинку піднявся на другий поверх, взяв пістолет і повернувся на кухню. Там він вдарив свого гостя пістолетом у потилицю, а коли той упав, убив його пострілом у праве око.

Слідство перевіряло причетність до вбивства дружини екс-міністра, проте ця версія не підтвердилася.

Фото з Вікіпедії.

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