В Україні за добу менше 20 тисяч хворих на ковід, 700 людей померли

У перший день листопада 2021 року коронавірусну інфекцію в Україні діагностували у 19 455 тисяч осіб, 700 осіб померли від ускладнень захворювання. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Найбільша кількість нових випадків захворювання зафіксована в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621) областях та Києві (1738).

За добу проведено 133 592 тестів на COVID-19, в т. ч. методом ПЛР — 56 930 осіб, ІФА — 19 553, експрес-тестами — 57 109. Також було досліджено на антиген 57 109 осіб.

За весь час на пандемію в Україні захворіло 2,956 млн. людей, з них 2,455 осіб одужали, а 68727 перемогти захворювання не змогли.

Нагадаємо, напередодні в МОЗ спрогнозували початок спаду хвилі захворюваності на коронавірус в Україні. Там вважають, що йдеться про кілька тижнів. Серед причин — значне нарощення темпів вакцинації.

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