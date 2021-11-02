В Україні за добу менше 20 тисяч хворих на ковід, 700 людей померли
У перший день листопада 2021 року коронавірусну інфекцію в Україні діагностували у 19 455 тисяч осіб, 700 осіб померли від ускладнень захворювання. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
Найбільша кількість нових випадків захворювання зафіксована в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621) областях та Києві (1738).
За добу проведено 133 592 тестів на COVID-19,
За весь час на пандемію в Україні захворіло 2,956 млн. людей, з них 2,455 осіб одужали, а 68727 перемогти захворювання не змогли.
Нагадаємо, напередодні в МОЗ спрогнозували початок спаду хвилі захворюваності на коронавірус в Україні. Там вважають, що йдеться про кілька тижнів. Серед причин — значне нарощення темпів вакцинації.144
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