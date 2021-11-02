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Україна

ЗСУ втратили бійця на Донбасі: де зараз на фронті найгарячіше

8:22 2 листопада 2021
Свічка

Вранці у вівторок, 2 листопада, на Донбасі загинув боєць ЗСУ — противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, обстрілявши позиції підрозділів операції Об'єднаних сил під Павлополем.

Як повідомляють у командуванні ООС, український військовослужбовець «отримав поранення, несумісне з життям».

Напередодні бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі й з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, у районі Нволуганського противник вісім разів обстрілював позиції ЗСУ, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного на Приазов'ї російські найманці задіяли гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. А біля Авдіївки — міномети калібру 82 мм.

У командуванні зазначили, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що у минулі вихідні у Запоріжжі поховали 36-річного старшого солдата Віктора Рачугіна, який загинув 27 жовтня в районі Новотошковського Луганської області. А під час артобстрілу позицій ООС 26 жовтня загинув 50-річний майстер-сержант Георгій Халіков.

Фото з Pixabay.

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