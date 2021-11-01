У «Дії» з'являться COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тестів, — голова Мінцифри

Застосунок «Дія» спільно з медичними лабораторіями «ДІЛА», «Ескулаб», «Смартлаб» та «Дніпролаб» починають бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Після завершення бета-тестування в застосунку можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів та інших українських лабораторій. Про це в мережі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Такий сертифікат, за його інформацією, діятиме протягом 72 годин.

Наразі у «Дії» також доступні міжнародний, а також внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію — «зелений» і «жовтий». «Жовтий» можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та «зелений» діють 365 днів.

Свої COVID-сертифікати нині згенерували в «Дії» уже 5 мільйонів українців.

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