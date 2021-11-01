Виборчком назвав ім'я нового мера Харкова

Територіальна виборча комісія Харкова оголосила переможцем виборів мера секретаря міськради Ігоря Терехова. Він набрав понад 50% голосів виборців. Як повідомила комісія на засіданні, за Терехова віддали 146 240 голосів — 50,66%.

Таким чином, комісія проголосувала за обрання Терехова одноголосно.

Проте у команді кандидата на посаду міського голови Харкова Михайла Добкіна «Наш Дім — Харків» заявили про виявлені в результаті паралельного підрахунку голосів спроби фальсифікувати результати позачергових виборів на користь Терехова.

Відповідно до повідомлення в Telegram-каналі Добкіна, було виявлено «численні порушення, застосування адмінресурсу, а також низку фактів, які можуть свідчити про роботу «сітки» щодо підкупу виборців на користь кандидата від влади.

Про незгоду з результатами виборів заявили також у партії «Європейська солідарність» та Харківській організації «Національного корпусу».

Нагадаємо, позачергові вибори мера у Харкові проводились у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, який керував містом упродовж 10 років. Він помер від коронавірусу у берлінській клініці «Шаріте» 17 грудня 2020 року.

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