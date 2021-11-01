26.23 / 26.42 30.25 / 30.60
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Виборчком назвав ім'я нового мера Харкова

22:01 1 листопада 2021
Геннадій Кернес із Ігорем Тереховим

Територіальна виборча комісія Харкова оголосила переможцем виборів мера секретаря міськради Ігоря Терехова. Він набрав понад 50% голосів виборців. Як повідомила комісія на засіданні, за Терехова віддали 146 240 голосів — 50,66%.

Таким чином, комісія проголосувала за обрання Терехова одноголосно.

Проте у команді кандидата на посаду міського голови Харкова Михайла Добкіна «Наш Дім — Харків» заявили про виявлені в результаті паралельного підрахунку голосів спроби фальсифікувати результати позачергових виборів на користь Терехова.

Відповідно до повідомлення в Telegram-каналі Добкіна, було виявлено «численні порушення, застосування адмінресурсу, а також низку фактів, які можуть свідчити про роботу «сітки» щодо підкупу виборців на користь кандидата від влади.

Про незгоду з результатами виборів заявили також у партії «Європейська солідарність» та Харківській організації «Національного корпусу».

Нагадаємо, позачергові вибори мера у Харкові проводились у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, який керував містом упродовж 10 років. Він помер від коронавірусу у берлінській клініці «Шаріте» 17 грудня 2020 року.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Холостяк-12 Олександр

Стало відомо, хто буде головним героєм шоу «Холостяк-12»

ЗСУ

Призов пенсіонерів на військову службу: як він вплине на розмір пенсії та чи належить перерахунок

Людина біля банкомату

Банки масово блокують карткові рахунки українців: у чому причина

пенсія

Деякі українці можуть втратити право на пенсію за вислугу років: названо причину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.