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Україна

Розвідники не побачили нарощування російських військ біля кордонів України

20:03 1 листопада 2021
Розвідники

На понеділок, 1 листопада, не зафіксовано додаткове перекидання російських військ та військової техніки до державного кордону з Україною. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У відомстві вважають, що інформація зі ЗМІ про нарощування військових угруповань РФ на українському напрямі — це, найімовірніше, елемент планових інформаційно-психологічних дій.

Наголошується, що військові розвідники України постійно спостерігають за діями російських військ та зможуть оперативно зафіксувати зміну їх чисельності біля державного кордону нашої країни.

Раніше українська розвідка повідомила, що командування ЗС РФ у жовтні нарощувало боєздатність свого оперативного угруповання на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. У тому числі було доставлено партії озброєння та боєприпасів, а також безпілотники «Гранат-1» та «Орлан-10».

Фото: ГУР Міноборони

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