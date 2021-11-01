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Україна

У Кличка відгукнулися на заклик батьків повернути учнів молодших класів за парти

19:33 1 листопада 2021
Діти в школі

Влада Києва відреагувала на петицію про необхідність відновити «очне» навчання учнів молодшої школи — з 1 по 4 клас (вона була зареєстрована на сайті Київради 29 жовтня). Як заявив заступник мера Києва Валентин Мондрієвський, діти зможуть повернутися на парти через один-два тижні, проте лише у разі, якщо стрімке поширення захворювання припиниться.

Він зазначив, що якщо працівники освіти у Києві вакциновані більш ніж на 90%, то серед решти городян рівень вакцинації вдвічі менший, тому вони ризикують захворіти і потрапити до лікарні у тяжкому стані.

Саме для того, щоб зупинити зростання захворюваності, місто відправило школи на дистанційне навчання.

Таким чином, учні повернуться за парти виключно за умови, що це не спричинить нової хвилі захворюваності.

Нагадаємо, школи Києва пішли на осінні канікули раніше, ніж зазвичай, а після їх завершення школи перевели на дистанційне навчання, адже місто офіційно знаходиться в «червоній зоні» .

Фото usionline.com/

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