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Україна

Влада Рівного відмовилася вводити заборону на поїздки невакцинованих у міському транспорті

18:44 1 листопада 2021
У транспорті

У Рівному, незважаючи на зміни правил пасажирських перевезень у «червоних» зонах, вирішили не забороняти невакцинованим громадянам користуватися міським громадським транспортом. Про це повідомляє Zaxid.net.

Міський голова Олександр Третяк виступив проти запровадження обмежень на користування громадським транспортом, тому що це, на його думку, викличе собою колапс.

«Поки що мешканці Рівного будуть пересуватися у міському транспорті без ковід-сертифікатів. Ми маємо забезпечити повну життєдіяльність міста, функціонування всіх служб. У цих умовах ми маємо максимально підтримати бізнес, зробити усе можливе, щоб бізнес не зупинявся, щоб підприємці працювали і розвивались. Від їхнього благополуччя залежить і благополуччя нашого міста», — сказав у Третяк відеозверненні.

Мер також закликав усіх вакцинуватися найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що у Харкові продовжили шкільні канікули.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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