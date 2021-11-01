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Перевірки у «червоних» зонах стануть жорсткішими: що вирішили у Шмигаля

16:12 1 листопада 2021
Офіціантка у масці

У регіонах, де було введено «червону» карантинну зону, посилять контроль за введеними через ковід обмеженнями.

Як повідомили у Кабміні, на селекторній нараді під керівництвом прем'єр-міністра Дениси Шмигаля Мінекономіки, Держспоживслужбі та Національній поліції доручили «активізувати контроль за дотриманням перевірки COVID-сертифікатів у торговельно-розважальних центрах та закладах громадського харчування».

Тим часом у Нацполіції повідомили, що за минулий тиждень із метою виявлення підробок COVID-документів було проведено 20 обшуків, з них 3 — у медзакладах та один — у турагентстві. За цей період було вилучено 170 міжнародних свідоцтв про вакцинацію, задокументовано незаконну діяльність 3 лікарів, заблоковано 2 Telegram-канали, моніторинг показав незаконну діяльність понад 60 посередників та 20 медичних працівників, які представляють 13 медичних установ.

Нагадаємо, що у столиці з 1 листопада від дорослих відвідувачів торгово-розважальних центрах вимагатимуть сертифікат про вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест. Дітям без супроводу вакцинованих (протестованих) батьків відвідувати ТРЦ заборонено.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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