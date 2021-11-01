Коли Київ здобуде колективний імунітет, про пік захворюваності й головних переносників COVID-19: розповів Олег Рубан

З кожним днем дедалі більше регіонів переходять в «червону зону» карантину, а ситуація із захворюваністю стає критичною. Лікарі скаржаться на переповнені реанімаційні відділення, а швидку, за словами очевидців, доводиться чекати понад годину. Особливої турботи додає той факт, що два основні виробники медичного кисню призупинили його виробництво через «регламентні роботи». Хто є головним переносником COVID-19, яка категорія українців найчастіше хворіє, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук, начальник головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан. Також лікар-епідеміолог спрогнозував, коли очікується пік захворюваності та яка кількість мешканців Києва вже має імунітет до коронавірусу.

«Максимальним переносником інфекції є діти та підлітки»

— Олеже Миколайовичу, яка ситуація у столиці з заповненістю ліжок хворими на коронавірус?

— Зараз заповнюваність ліжок коливається в межах 61−63%, а в деяких лікарнях ця цифра доходить до 90%. Місто Київ уже офіційно, згідно з епідеміологічними показниками, знаходиться в «червоній зоні». Наразі, завдяки проведеним протиепідеміологічним заходам, зокрема вакцинації, загалом ситуація контрольована.

— Буквально вчора бачила, як знайома у соцмережі писала, що швидку допомогу доводиться чекати по 1,5 години. Це правда?

— Не маю перевіреної інформації, щоб погодитись чи спростувати це. Якщо є такі випадки, необхідно звертатись на урядову гарячу лінію, у КМДА та Департамент охорони здоров'я, щоб не залишати ці звернення без уваги.

— Не можу оминути питання медичного кисню. Два заводи з його виготовлення призупинили виробництво через «регламентні роботи». Чи не спровокує це колапс в наших лікарнях?

— Сьогодні в столичних лікарнях кисень є. До того ж робиться все, щоби забезпечити базові госпіталі киснем.

— А який штам сьогодні найчастіше виявляють лікарі?

— Сьогодні не можна сказати, які штами виявляють лікарі, бо не проводиться тотальна секвенація (генетичний аналіз) збудника. Водночас певно можу сказати — превалюючим штамом є збудник «Дельта». Він циркулює в Україні й у Києві протягом трьох місяців.

— Чим він відрізняється від інших?

— Короткий інкубаційний період: дуже швидко виникають ускладнення — на 3−5-й день. Раджу всім, у кого з'являються будь-які ознаки хвороби, відразу звертатись за медичною допомогою для діагностування даного захворювання.

— Хто найчастіше інфікується новим штамом?

— Сьогодні вражаються всі верстви населення, проте максимальним переносником інфекції, а з наукової точки зору, рушійною силою цього процесу є діти та підлітки. Якщо ми правильно врегулюємо заходи серед цього контингенту, тоді вдасться врегулювати й епідемію.

— Багато експертів кажуть, що Україна лише входить у пік захворюваності. Тож коли очікувати на найбільшу кількість хворих?

— Щодо піка захворюваності в столиці, очікувано, це буде кінець жовтня — початок листопада. Тому протиепідеміологічні заходи розраховані на цей та наступний тижні. У найближчі три тижні мають проходити заходи з врегулювання епідситуації по місту Києву.

«Ми спостерігаємо епідемію невакцинованих»

— Про яку кількість хворих може йтись на піку захворюваності?

— У столиці на піку захворюваності минулого року за добу було офіційно зареєстровано від 1500 до 2000 осіб. Можна говорити, що більшість госпіталізованих потребують реанімаційної допомоги.

Стосовно перебування людей у реанімації, сьогодні дійсно там лікуються невакциновані. Наразі можна сказати наступне: ми спостерігаємо епідемію невакцинованих. Так, щеплені теж можуть захворіти, але перебіг хвороби буде не такий важкий і вони не потребуватимуть реанімаційної допомоги.

— У Києві чимало людей перехворіло на коронавірусну хворобу й багато щепилось. Проте про колективний імунітет поки, наскільки я розумію, не йдеться?

— Є офіційні дані, що перехворіли приблизно 280 тисяч осіб у місті Києві. На теперішній час ще більше не враховані через незвернення за медичною допомогою. Можна стверджувати, що майже 20% мешканців перехворіло, а близько 1 мільйона щеплених. Беручи до уваги дані цифри, можу сказати, що в Києві рівень колективного імунітету доходить до 65%. Як показує досвід Ізраїлю та інших країн, зниження захворюваності може бути при формуванні колективного імунітету на рівні 85−90%.

Вакцинація — це єдиний сучасний захід подолання епідемії та стабілізації епідемічної ситуації.

Вакцинація повинна проводитися, але з дотриманням всіх протиепідемічних заходів (недопущення скупчення людей, дистанція, масковий режим).

— З понеділка в столиці ввели жорсткий локдаун. Які обмеження чекають на киян та гостей міста?

— Через напружену ситуацію з COVID-19 було ухвалено рішення щодо значного посилення в столиці карантинних обмежень з понеділка, 1 листопада.

Це не жорсткий локдаун, це посилення протиепідемічних заходів.

Таким чином, з понеділка лише з відповідними документами:

зелений сертифікат — дві вакцини; ПЛР-тест — 72 години; Ig-тест діє 72 години; довідка про одужання діє 180 днів

зможуть працювати та дозволено буде відвідувати такі місця, як:

заклади харчування;

готелі;

установи та заклади соціального захисту;

спортзали та фітнес-центри;

ЦНАПи,

управління праці та соцзахисту;

управління пенсійного фонду.

Крім того, лише з COVID-сертифікатом або тестом можна буде проводити масові заходи та відвідувати торгово-розважальні центри. До слова, діти до 18 років можуть зайти до торгового центру лише у супроводі дорослого. Щоправда, у дорослого повинен бути один з вищезазначених документів.

— А як працюватиме громадський транспорт?

— Він курсуватиме у звичайному режимі, проте пасажирам потрібно мати вакцинацію. Для громадського транспорту під час червоної зони діє також жовтий сертифікат — 1 вакцинація.

Ця вимога стосується будь-якого суб'єкта господарювання, тому наявність того чи іншого документу буде перевірятись. Не тотально, але вибірково перевірки відбуватимуться. Це робитимуть спеціальні групи правоохоронців.

Можна перебувати в транспорті з такими документами, як: жовтий, зелений сертифікати, ПЛР, Ig-тест або довідка про одужання.

— Припускаю, що після запровадження локдауну школярі теж не підуть до школи?

— Навчальний процес з 1 листопада відновлюється у дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: з 1-го до 11-го класу. Таким чином школи працюватимуть до покращення епідситуації у Києві.

Натомість дитсадки у Києві продовжать працювати, але дотримуючись правил «червоної зони» — за умови вакцинації 100% персоналу закладів.

— Болюче питання для тих, хто подолав хворобу, — відсутність сертифікатів, що засвідчують це. Коли вони з'являться?

— Є вимога КМУ і МОЗ, що всі, хто перехворів, мають отримувати сертифікати. До них вносяться дані про ПЦР- чи антиген-діагностику. Така інформація має бути у застосунку «Дія». Думаю, з часом все буде, адже дана програма працює.

— Але ж документи перевіряють вже зараз, а довідки для тих, хто перехворів, у застосунку «Дія» немає. Як сьогодні бути цим людям?

— Якщо людина перехворіла протягом 180 діб, вона може перебувати на роботі. Довідку необхідно отримати від лікаря.

— Насамкінець про нові штами. Днями стало відомо, що в Ізраїлі та Великій Британії зафіксовано новий збудник.

— Є такі дані. Місяць тому зафіксовано новий збудник, який походить від «Дельти». Ця інформація нова, й це нормально для коронавірусної інфекції, коли відбуваються зміни близько 10−15 тисяч разів на рік. Актуальні штами залишаються, і це нормально, якщо коронавірус і надалі змінюватиметься.

Фото зі сторінки Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві у Facebook



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