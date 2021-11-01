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Україна

У МОЗ роз'яснили, як вакциновані за кордоном можуть отримати COVID-сертифікат

16:11 1 листопада 2021
Сертифікат

Коронавірусний сертифікат, отримання якого спростили в Україні, не вдасться згенерувати у додатку «Дія», якщо вакцинування було проведено за кордоном. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Для отримання COVID-сертифікату необхідно надати сімейному лікареві документ, який підтверджує щеплення за кордоном. На його підставі лікар вносить дані до електронної системи охорони здоров'я та видає паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Після щеплення за кордоном не вдасться згенерувати цифровий сертифікат у додатку «Дія», оскільки дані про вакцинацію вносяться зі вторинного джерела.

«Українці, які зробили щеплення проти COVID-19, зможуть отримати сертифікат вакцинації тільки у сімейного лікаря», — заявила Марія Карчевич, заступник міністра охорони здоров'я України.

Нагадаємо, у Мінцифрі пояснили, що робити, якщо «Дія» не генерує COVID-сертифікат.

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