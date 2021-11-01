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Україна

Осінні канікули у школах Харкова продовжили: названо дату

15:25 1 листопада 2021
Школа

У школах Харкова через пандемію коронавірусу осінні канікули продовжили до неділі, 7 листопада. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Шкільні канікули у Харкові розпочалися на тиждень раніше, 18 жовтня. Тепер, за словами директора Департаменту освіти Ольги Деменко, відпочинок триватиме до 7 листопада

Раніше рішення не відновлювати 1 листопада заняття після закінчення канікул ухвалили у Києві. Але в столиці до покращення епідемічної ситуації 1−11 класи навчатимуться онлайн, а дитсадки продовжать роботу за умови, що 100% їх співробітників вакциновано.

Нагадаємо, з ініціативою про продовження шкільних канікул виступило Міністерство охорони здоров'я з урахуванням збільшення захворюваності на COVID-19 серед дітей. Це рішення підтримало близько половини регіонів України.

Фото: pixabay.com

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